Portugal, Grande-Bretagne… Quatre pays reconnaissent officiellement l’État de Palestine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a annoncé, dimanche, que son pays reconnaît officiellement l’État de Palestine.

« Aujourd’hui, le 21 septembre 2025, l’État portugais reconnaît officiellement l’État de Palestine », a indiqué le chef de la diplomatie portugaise dans une déclaration à la presse à New York.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué dimanche l’annonce faite par le Portugal, l’Australie, la Grande-Bretagne et le Canada de reconnaître officiellement l’État indépendant et souverain de Palestine, affirmant que cela s’inscrit dans le cadre des efforts internationaux coordonnés visant à créer un climat propice à la mise en œuvre de la solution de deux États.

Ces reconnaissances, qui répondent aux aspirations du peuple palestinien à créer son État indépendant, constituent également une étape importante et nécessaire sur la voie d’une paix juste et durable, conformément aux résolutions internationales, a indiqué M. Abbas dans des déclarations rapportées par l’agence de presse palestinienne (Wafa).

Le président palestinien a affirmé que la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien permettra d’ouvrir la voie à la mise en œuvre de la solution de deux États vivant côte à côte en paix et sécurité.

Les gouvernements du Portugal, de la Grande-Bretagne, du Canada et de l’Australie ont annoncé dimanche leur reconnaissance officielle de l’État de Palestine, dans une étape historique décrite comme une victoire pour la légalité internationale et les droits inaliénables du peuple palestinien.

