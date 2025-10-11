Tibu Africa et l’Ambassade du Canada lancent le programme Mama Fit à Azilal

Lors du Forum National de l’Empowerment des Filles et des Femmes par le Sport, Tibu Africa et l’Ambassade du Canada ont officialisé un partenariat stratégique. Ce partenariat marque le lancement du programme Mama Fit à Azilal dès le mois de novembre, un projet destiné à promouvoir la santé, l’autonomie et le bien-être des femmes à travers le sport.

Ce lancement s’inscrit dans un contexte symbolique fort, en résonance avec les 50 ans de la Marche Verte et les 50 ans du Fonds Canadien d’Initiatives Locales. Ce clin d’œil historique a été particulièrement apprécié par l’Ambassadrice du Canada, soulignant l’importance de la coopération internationale pour soutenir des initiatives locales impactantes.

Au-delà de l’aspect sportif et communautaire, ce partenariat est également l’occasion de rappeler, avec un sourire, l’importance de la reconnaissance du Sahara marocain, illustrant ainsi le lien entre mémoire historique et actions contemporaines au service du développement local.

Le programme Mama Fit promet d’apporter un souffle nouveau à Azilal, en combinant empowerment féminin, santé et sport, et témoigne de l’engagement de Tibu Africa et de ses partenaires à créer des opportunités durables pour les communautés locales.