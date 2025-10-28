Le Raja privé de Mohamed Boulacsout face au Wydad ?

Des doutes planent autour de la participation de Mohamed Boulacsout, le latéral droit du Raja de Casablanca, au derby face au Wydad, prévu mercredi, au complexe sportif Mohammed V, pour le compte du match en retard de la 5ᵉ journée de la Botola.

Boulacsout a passé de nouveaux examens médicaux lundi matin, après avoir éprouvé des douleurs liées à sa blessure au dos, contractée lors du dernier match contre l’Olympique Dcheira.

Le joueur s’était initialement blessé avec la sélection marocaine des locaux, avant de suivre un programme de rééducation spécifique. Cependant, il a rechuté face à l’Olympique Dcheira, ce qui pourrait le priver du derby de demain.

Le staff médical du Raja tranchera ce mardi sur sa participation éventuelle, sachant que Karim Baadi l’avait remplacé lors du dernier match contre l’Olympique Dcheira après sa blessure.

