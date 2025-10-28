Derby: le Wydad et le Raja s’adressent aux supporters

Le Wydad et le Raja de Casablanca ont publié, lundi, un communiqué conjoint dévoilant les dispositions convenues avec les autorités concernant le derby, prévu ce mercredi.

Les deux clubs ont annoncé que les portes du stade Mohammed V seront ouvertes à partir de 16h, tandis que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h. Il a également été convenu que les supporters de l’équipe perdante quitteront les tribunes en premier, tandis que ceux de l’équipe victorieuse resteront dans le stade jusqu’à ce que tous les fans adverses aient quitté le stade et ses alentours.

En cas de match nul, les deux publics quitteront les lieux progressivement et de manière organisée, conformément aux instructions des autorités.

N.M.