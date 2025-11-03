La presse espagnole fait l’éloge d’Ismael Saibar

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif marocain du PSV Eindhoven, Ismael Saibari, s’impose désormais comme l’un des footballeurs les plus décisifs d’Europe, écrit le journal sportif espagnol Mundo Deportivo.

Leader incontesté du championnat des Pays-Bas (Eredivisie), Saibari séduit par son rendement impressionnant et son influence offensive, qui attire l’attention de plusieurs clubs européens prestigieux, notamment ceux de Premier League, souligne le média.

La forme éclatante du Lion de l’Atlas a largement contribué à la montée en puissance de son équipe, victorieuse (5-2) du Fortuna Sittard grâce à un doublé signé Saibari, véritable artisan de ce succès, ajoute-t-on.

Selon Mundo Deportivo, le joueur marocain, qui a participé à 26 % des buts de son équipe cette saison, est désormais considéré comme l’une des pièces maîtresses du PSV Eindhoven, leader de l’Eredivisie avec 28 points.

S.L.