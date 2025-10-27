Derby WAC-RCA : Aït Menna réserve une belle prime aux Rouges en cas de victoire

La direction du Wydad de Casablanca a versé, ce lundi matin, la prime de qualification pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine, fixée à 20 000 dirhams par joueur.

Le club casablancais a procédé rapidement au transfert de cette prime, à deux jours du derby face au Raja, comptant pour le match en retard de la 5e journée du championnat national.

Le président du Wydad, Hicham Aït Menna, prévoit également de rencontrer les joueurs après la séance d’entraînement de ce lundi afin de leur annoncer une prime exceptionnelle en cas de victoire contre le Raja.

Pour rappel, le Wydad s’est qualifié pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération après sa large victoire face aux Ghanéens d’Ashanti Kotoko (5-1), vendredi dernier, confirmant son succès du match aller à Accra (1-0).