Le Wydad privé de son buteur face au Raja ?

Hamza El Hannouri, n’a pas pu terminer le match disputé vendredi face à Asante Kotoko, pour le compte du match retour des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine, en raison d’une blessure.

La sortie d’El Hannouri a suscité l’inquiétude des supporters du Wydad de Casablanca, à quelques jours seulement du derby tant attendu contre le Raja de Casablanca, comptant pour le match en retard de la 5ᵉ journée de la Botola.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Ibrahim Nekkach, l’entraîneur adjoint du WAC, a précisé qu’El Hannouri a lui-même demandé à être remplacé afin d’éviter d’aggraver sa blessure, soulignant que les défenseurs d’Asante Kotoko s’étaient montrés particulièrement agressifs.

Nekkach a ajouté que l’entraîneur Mohamed Benhachem a préféré le préserver pour qu’il soit prêt à disputer le derby face au Raja, prévu mercredi prochain.

Concernant Zouhair El Moutaraji, l’adjoint a expliqué que son absence était due à des choix purement techniques.

Par ailleurs, Walid Sebbar sera disponible pour le derby après s’être complètement rétabli de sa blessure contractée il y a quelques semaines.

N.M.