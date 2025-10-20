Retour triomphal : à quelle heure arrive l’avion des U20 marocains ?

L’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde au Chili, renversant ainsi les adversaires les plus redoutables de la compétition.

Après ce triomphe mondial, les Marocains attendent avec impatience le retour de la délégation nationale, victorieuse du Mondial U20.

Selon une source du Site info, l’avion transportant la sélection marocaine devrait atterrir entre 19h et 22h.

La même source précise que le vol, de haut niveau et direct, comprendra également le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ainsi que plusieurs responsables ayant fait le déplacement au Chili pour soutenir les Lionceaux de l’Atlas.

L’arrivée de l’équipe marocaine, trophée en main, marquera un moment historique pour le football national.