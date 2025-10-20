En vidéo : aucun joueur argentin ne s’exprime après la finale

Abattus après leur défaite en finale de la Coupe du monde U20 face au Maroc (0-2), les joueurs argentins ont quitté le stade dans le silence. Aucun d’entre eux ne s’est arrêté dans la zone mixte pour répondre aux questions des journalistes, préférant éviter les micros.

Dominés par une équipe marocaine impressionnante de maîtrise et de réalisme, les jeunes Argentins n’ont jamais réussi à imposer leur jeu. Cette désillusion met fin à un parcours jusque-là solide, mais marqué par une impuissance totale en finale.

Le contraste était saisissant : pendant que les Lionceaux de l’Atlas célébraient un sacre historique, les visages fermés des Argentins traduisaient toute la frustration d’un groupe qui espérait soulever un nouveau trophée mondial.