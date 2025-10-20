Sport
A la Une

VIDEO. Yassir Zabiri : « Les Argentins parlaient trop, on les a mangés »

Rédaction M20 octobre 2025 - 09:20

Yassir Zabiri, star de l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans, a exprimé sa joie après avoir remporté la Coupe du monde en battant l’Argentine en finale sur le score de deux buts à zéro.

Juste après la consécration, Zabiri a déclaré aux médias : « Je remercie Dieu, le Roi, et le président de la Fédération, Fouzi Lekjaa, dont la présence nous a beaucoup motivés. Je remercie aussi l’entraîneur et les supporters, à qui je dis : voilà, on vous ramène la coupe ! Dieu ne déçoit jamais ceux qui travaillent dur. »

Il a conclu en affirmant :
« Nous l’avons dit, nous n’avons peur d’aucune équipe. Ils parlaient beaucoup, mais une fois sur le terrain, on les a mangés». Grâce à cet exploit, la sélection marocaine a écrit une nouvelle page d’histoire en s’imposant comme la meilleure équipe du monde dans la catégorie des moins de 20 ans, un rêve devenu réalité.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction M20 octobre 2025 - 09:20


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page