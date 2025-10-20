VIDEO. Yassir Zabiri : « Les Argentins parlaient trop, on les a mangés »

Yassir Zabiri, star de l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans, a exprimé sa joie après avoir remporté la Coupe du monde en battant l’Argentine en finale sur le score de deux buts à zéro.

Juste après la consécration, Zabiri a déclaré aux médias : « Je remercie Dieu, le Roi, et le président de la Fédération, Fouzi Lekjaa, dont la présence nous a beaucoup motivés. Je remercie aussi l’entraîneur et les supporters, à qui je dis : voilà, on vous ramène la coupe ! Dieu ne déçoit jamais ceux qui travaillent dur. »

Il a conclu en affirmant :

« Nous l’avons dit, nous n’avons peur d’aucune équipe. Ils parlaient beaucoup, mais une fois sur le terrain, on les a mangés». Grâce à cet exploit, la sélection marocaine a écrit une nouvelle page d’histoire en s’imposant comme la meilleure équipe du monde dans la catégorie des moins de 20 ans, un rêve devenu réalité.