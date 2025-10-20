L’Équipe encense l’Académie Mohammed VI après le sacre des U20

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Académie Mohammed VI de football est «l’une des meilleures au monde», écrit le journal français « L’Equipe » qui salue un modèle de formation révélateur de jeunes talents qui font notamment « la force de la sélection actuelle » aux multiples exploits couronnés par la victoire historique, dimanche soir au Chili, des Lionceaux de l’Atlas face à l’Argentine (2-0) en finale de la Coupe du Monde (U20).

«Depuis quelques années, le Maroc se montre dans toutes les catégories de jeunes», relève le quotidien sportif, qui cite, outre le sacre de l’équipe nationale des moins de 20 ans à la Coupe du monde, ses performances en tant que vainqueur de la CAN U23 en 2023, médaillé de bronze aux JO 2024, finaliste de la CAN U20.

S’interrogeant sur son site internet pourquoi le Maroc est «aussi performant chez les jeunes ? », L’Equipe met en avant la qualité d’une « formation locale renforcée » dispensée au sein de l’Académie Mohammed VI de football, notant que l’institution, fondée en 2009, « est une des meilleures au monde ».

Le quotidien sportif revient dans plusieurs articles sur la victoire de la sélection marocaine U20 au Chili contre l’Argentine notant qu’il s’agit d’ »un sacre historique qui confirme la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale ».