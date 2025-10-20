Fierté, émotion et patriotisme : les mots des Lions U20 après leur sacre mondial (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les déclarations les plus marquantes des joueurs de l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans (U20) après leur victoire historique en finale de Coupe du Monde contre l’Argentine (2-0).

– Othmane Maamma (attaquant et meilleur joueur du tournoi) : « Si j’ai obtenu le titre de meilleur joueur du tournoi, c’est avant tout grâce à mes coéquipiers. Je suis heureux de cette récompense. Tout ce que nous avons fait, c’était pour Sa Majesté le Roi et le peuple marocain qui nous ont suivis malgré le décalage horaire. Nous avons accompli un travail qui restera gravé dans la mémoire ».

– Yassine Gessime (attaquant) : « le sentiment d’avoir remporter la Coupe du Monde est indescriptible. Ce sont des émotions que l’on ne ressent qu’une fois dans sa vie. Nous dédions ce sacre au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège. Ce sacre est le plus beau cadeau que je pouvais offrir à ma mère pour son anniversaire ».

– Naim Bayar (milieu de terrain) : « décrocher le titre est un accomplissement exceptionnel et presque incroyable. Nous sommes ravis de ce succès. Les mots ne peuvent exprimer l’émotion ressentie par les joueurs en ce moment historique. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette épopée, du sélectionneur au staff technique, en passant par les supporters. »

Ali Maamar (défenseur) : « Je dédie cette victoire et ce sacre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain. Je la dédie également aux supporters chiliens qui nous ont accompagnés. Nous sommes impatients de retourner au Maroc pour retrouver les supporters, car tout ce que nous avons accompli, c’est pour eux. »