10 KM International by WeCasablanca : franc succès de l’édition 2025 (VIDEO)

La prochaine édition du « 10 KM International by WeCasablanca » aura lieu le 17 mai 2026, ont annoncé, mercredi, les organisateurs de cette course.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, tenue à Casablanca, le directeur général de Casablanca Events & Animation, Mohamed Jouahri, a indiqué que les inscriptions sont déjà ouvertes pour la prochaine édition de cette course, qui s’est imposée en moins d’une décennie comme une référence incontestable dans le paysage des courses sur route en Afrique.

Pour ce qui est du parcours de la course, M. Jouahri a relevé que des « modifications très minimes et très légères » vont être opérées par rapport à l’édition 2025 qui a eu lieu le 28 septembre dernier.

Comme c’était le cas pour la précédente édition, le départ du « 10 KM International by WeCasablanca 2026 » sera donné au niveau du boulevard Al Massira Al Khadra, au pied des célèbres Twin-Center, a-t-il fait savoir, notant que les coureurs emprunteront ensuite un itinéraire traversant certains des axes les plus emblématiques de la capitale économique.

Revenant sur l’édition 2025, M. Jouahri s’est félicité de « son succès sur tous les plans ». « En plus de la participation massive des coureurs, puisque nous avons dépassé les 12.000 participants attendus, cette édition a été également une réussite sur le plan sportif avec des performances sportives remarquables enregistrées », a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, fait état de la mobilisation des autorités publiques, des partenaires privés et la communauté sportive, pour réussir l’édition 2025 et promouvoir une image moderne, dynamique et ouverte de la métropole.

L’édition 2025 a marqué un tournant historique pour cette compétition sportive puisqu’elle a été organisée pour la première fois de manière autonome, en dehors du Marathon International de Casablanca, a-t-il rappelé, affirmant que le « 10 km International by WeCasablanca » s’impose désormais comme une course à part entière qui réunit un plateau exceptionnel d’athlètes internationaux et marocains dans un cadre compétitif très relevé.

Depuis la première édition tenue en 2017, a-t-il noté, le développement de cette compétition sportive s’est accompagné d’un renforcement des standards techniques, logistiques et médiatiques, ce qui fait de cette course une vitrine du savoir-faire marocain en matière d’organisation sportive et illustre l’attractivité de Casablanca comme destination sportive privilégiée.

Même son du cloche pour le directeur technique du « 10 km International By WeCasablanca », Mustapha Benslimane, qui a souligné que l’édition 2025 a connu un franc succès avec plus de 12.000 participants de 48 pays, relevant que cette course a franchi un nouveau cap en s’affirmant comme une référence incontestable en matière des courses sur route au Maroc et en Afrique.

Il s’est ainsi félicité de la progression constante du niveau technique de la compétition avec des coureurs de haut niveau y prenant part. L’édition 2025 a été marquée par des performances sportives inédites, a-t-il relevé, rappelant notamment que pour la première fois dans l’histoire du continent africain, un chrono inférieur à 30 minutes a été enregistré chez les dames.

Il a ajouté que la Marocaine Keltoum Bouasria a, quant à elle, battu le record national de la catégorie Master avec un chrono de 35min00s. Cette performance l’a placée au 5è rang mondial dans cette catégorie.

Pour l’édition 2026, l’objectif sera, selon lui, de poursuivre sur la même lancée et de continuer de consacrer Casablanca comme une scène d’excellence pour les spécialistes des courses sur route.

« Lors de la prochaine édition, nous tablons sur plus de 15.000 participants et de meilleures performances sportives », a-t-il ajouté.

Organisé par Casablanca Events & Animation en partenariat avec la Commune de Casablanca, le « 10 km International By WeCasablanca » ambitionne, au-delà de la performance sportive, de renforcer l’image de Casablanca comme capitale internationale du sport urbain et de mettre en avant le dynamisme de la ville et de ses habitants.

À travers l’organisation de cet événement, Casablanca réaffirme son engagement en faveur d’une stratégie visant à faire du sport un levier de dynamisation urbaine et une source de fierté collective pour ses habitants, dans la perspective de renforcer son rayonnement aux niveaux national et international.

