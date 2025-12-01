Barça: Pedri prêt à débuter face à l’Atlético Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri, récemment remis d’une blessure musculaire, est apte à débuter mardi lors du déplacement des Catalans sur la pelouse de l’Atlético Madrid, a indiqué l’entraîneur Hansi Flick.

Le joueur espagnol, dont l’absence en novembre avait pesé sur le rendement collectif du Barça, a retrouvé la compétition samedi en disputant la seconde période de la victoire contre Alavés (2-1). Il devrait être aligné d’entrée lors de ce match avancé de la 19e journée, aux côtés de Frenkie de Jong, de retour après un contretemps familial.

Toujours en difficulté sur le plan défensif, le FC Barcelone a néanmoins repris la tête de la Liga à la faveur d’un nouveau faux pas du Real Madrid, tenu en échec pour la troisième fois de suite. Le champion d’Espagne en titre peine toutefois à retrouver la maîtrise collective qui avait marqué sa saison précédente, ponctuée d’un triplé national.

« Nous avons connu beaucoup de blessures cette saison. Ce n’est pas une excuse, mais nous avons besoin de retrouver de la continuité avec l’équipe-type », a expliqué Flick en conférence de presse, estimant que son groupe n’a « pas encore atteint son meilleur niveau ». Le technicien allemand voit dans le choc face à l’Atlético « l’occasion de reprendre confiance » face à « l’une des meilleures équipes d’Europe ».

Flick a par ailleurs confirmé l’absence mardi du défenseur uruguayen Ronald Araujo pour des raisons personnelles.

Évoquant les difficultés actuelles de son équipe, l’entraîneur a insisté sur la nécessité de « mieux contrôler le jeu » et de réduire les erreurs techniques qui ont marqué les dernières sorties du club.

S.L.