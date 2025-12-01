Coupe Arabe: la Syrie surprend la Tunisie

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe syrienne de football et son homologue palestinienne se sont imposées, respectivement, face à la Tunisie et au Qatar, en matchs de la première journée du groupe A de la Coupe arabe (Qatar-2025), disputés lundi.

Au stade Ahmad Bin Ali à Al Rayyan, près de Doha, Omar Kharbin a donné l’avantage à la Syrie à la 48 e minute de jeu face à la Tunisie, tandis que Sultan Al Brake a marqué contre son camp (90+5e) offrant la victoire à la Palestine, en match disputé au stade Al Bayt à Al Khor.

Au terme de la première journée du groupe A, la Palestine occupe la première place au classement avec 3 unités, suivie de la Syrie (3 pts), du Qatar et de la Tunisie (0 pt).

La 2 e journée de ce groupe, prévue jeudi, opposera la Palestine à la Tunisie au stade de Lusail, et la Syrie au Qatar au stade international Khalifa.

