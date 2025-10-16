Mondial U20: les Casablancais célèbrent l’exploit des Lionceaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Une ambiance de fête et de joie s’est emparée de la ville de Casablanca après la qualification historique des Lionceaux de l’Atlas pour la finale de la Coupe du monde U20 de football, organisée au Chili.

Les Casablancais, grands passionnés du ballon rond, ont investi les rues de la métropole jusque à tard dans la nuit de mercredi à jeudi, pour célébrer comme il se doit un exploit inédit dans l’histoire du football national.

Juste après la fin de la demi-finale Maroc-France qui a tourné en faveur des Lionceaux au bout du suspense (5-4 t.a.b. 1-1 après prolongations), les habitants de Casablanca ont laissé exploser leur joie immense, fiers de cette nouvelle génération de joueurs talentueux qui a hissé haut le drapeau national.

Les principales artères de la ville, Avenue 2 mars et corniche d’Aïn Diab en l’occurrence, ont vibré au rythme de scènes de liesse après un nouvel exploit footballistique, qui conforte le Maroc parmi les ténors du football mondial.

En plus des nombreuses voitures défilant avec le drapeau national, des klaxons et des chants patriotiques ont résonné à l’unisson dans une ambiance empreinte d’euphorie et d’exaltation.

« Ce que j’ai vécu hier soir était exceptionnel. Ce nouvel exploit nous rappelle les moments de joie et de fierté que nous avons vécus pendant la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe A. Merci à ces jeunes pour tout le bonheur qu’ils nous ont offerts. Nous les attendons en finale pour qu’ils décrochent le titre « , a souligné Hasnaa, cadre dans un centre d’appels, toute émue et fière.

De son côté, Mounir, agent de sécurité dans une entreprise d’informatique, a exprimé sa grande joie après la qualification de l’équipe nationale U20 pour la finale de la Coupe du monde au Chili, affirmant que dès le sifflet final de la rencontre contre la France, les supporters ont vite investi les rues de Casablanca pour célébrer cet exploit jusque tard dans la nuit.

« C’était un sentiment indescriptible, une émotion débordante de patriotisme et d’amour pour le drapeau marocain », a-t-il dit.

« Nos grands-parents et nos parents nous ont souvent parlé des exploits des générations des footballeurs marocains dans les années 1970 et 1980. Aujourd’hui, c’est au tour des jeunes d’écrire de nouveaux chapitres de cette histoire inspirante du football national », a déclaré, pour sa part, Sawsan, 21 ans.

Les célébrations à Casablanca ont été à la hauteur de l’exploit signé par les poulains du coach Mohamed Ouahbi, qui ont fait montre d’abnégation et de détermination jusqu’au bout pour poursuivre leur rêve et rendre fier tout un pays.

A un pas du sacre mondial, les Lionceaux de l’Atlas ne veulent sûrement pas s’arrêter en si bon chemin, portés par le soutien infaillible des Marocains au Chili et ailleurs, et par leur attachement et leur amour à leur patrie.

Le trophée est désormais dans le viseur de l’équipe nationale U20, qui a montré que le Maroc est un pays de talents dont la devise est l’excellence et le travail acharné.

