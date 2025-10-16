La joie des Lionceaux dans le vestiaire après la qualification en finale (VIDEO)

Les Lionceaux de l’Atlas ont réalisé un exploit historique en se qualifiant pour la finale de la Coupe du monde U-20 qui se déroule au Chili, après leur victoire, mercredi soir, contre l’équipe de France, une première dans les annales du football national.

Après la fin de la séance de tirs au but, les joueurs ont rejoint le vestiaire et laissé éclater leur joie. Danses, chants collectifs, cris de victoire et accolades chaleureuses entre coéquipiers… L’ambiance était euphorique aux côtés des membres du staff technique qui ont tenu à participer à ces moments de liesse pour célébrer cette qualification historique.

Combatifs, disciplinés, généreux et portés par une détermination sans faille depuis le début de la compétition, les Lionceaux de l’Atlas, finalistes de la dernière Coupe d’Afrique de la catégorie, ont confirmé qu’ils peuvent rivaliser et se battre avec les plus grandes nations du football mondial.

N.M.