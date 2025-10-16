La Bourse de Casablanca débute ce jeudi en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert jeudi, son indice phare, le MASI, se bonifiant de 1,33% à 18.441,09 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 1,75% à 1.494,38 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, gagnait 1,44% à 1.255,86 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,02% à 1.825,61 pts.

Aux valeurs individuelles, Ciments du Maroc (+4,68% à 1.989 DH), Attijariwafa Bank (+3,36% à 739 DH), Bank of Africa (+3,07% à 229,9 DH), Ennakl (+2,77% à 58,7 DH) et Taqa Morocco (+2,52% à 2.399 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Lesieur Cristal (-3,95% à 288 DH), Colorado (-3,38% à 83 DH), CFG Bank (-3,32% à 230 DH), Disty Technologies (-2,35% à 370 DH) et Stroc Industrie (-1,86% à 253,2 DH) affichaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un repli de 0,53%.

S.L.