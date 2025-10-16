Exploit des Lionceaux: scènes de liesse dans plusieurs villes du Maroc (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs villes du Royaume ont célébré dans la joie et la liesse, mercredi tard dans la nuit, la qualification historique et bien méritée des Lionceaux de l’Atlas pour la finale du Mondial U-20 qui se déroule au Chili, après leur victoire face à l’équipe de France, écrivant par la même une nouvelle page en or de l’Histoire du football national.

À l’issue de la séance fatidique des tirs au but (5-4/1-1 après prolongations) et du sifflet final de l’arbitre uruguayen Gustavo Teixeira, de nombreux supporters marocains, à l’instar de leurs compatriotes au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso, ont exprimé leur immense joie suite à cette qualification inédite, qui vient confirmer la place de choix qu’occupe désormais le football marocain à l’échelle mondiale.

Ainsi, plusieurs Marocains sont sortis dans les rues des différentes villes du Royaume pour célébrer cet exploit des protégés de Mohamed Ouahbi qui visent maintenant le sacre mondial. Cette célébration et cette joie débordante, qui a rempli aussi bien les foyers que les cafés, s’est propagée jusque dans les principales artères, espaces et places publics.

Ainsi, Rabat, à l’instar des autres villes, a vibré au rythme des klaxons et des cris de joie. À l’annonce de la qualification des Lionceaux à la finale de la Coupe du monde, des centaines d’automobilistes et d’autres sur leurs motos ont envahi les principales artères de la capitale.

Drapeaux rouges et verts, klaxons à l’unisson et chants patriotiques ont transformé des avenues de Rabat en une grande fête populaire. Entre émotions, fierté et euphorie, les supporters ont salué un exploit inédit, symbole d’une jeunesse marocaine talentueuse, patriotique, engagée et déterminée à contribuer au rayonnement de son pays.

Des supporters de tous âges ont afflué, individuellement ou en groupe, pour exprimer leur joie indescriptible, brandissant le drapeau national ou arborant des maillots de l’équipe nationale afin d’exalter l’exploit, le premier du genre, réalisé par les coéquipiers de Yassir Zabiri.

« C’est un moment que nous n’oublierons jamais ! », a confié un jeune supporter, drapeau sur les épaules, le sourire aux lèvres. La fête devrait se prolonger tard dans la nuit, à l’image de la passion inépuisable du public marocain pour ses Lionceaux.

Les voix de plusieurs supporters à Rabat, rassemblés aussi à la Place Al Barid, ont acclamé les héros de l’équipe nationale, scandant des slogans de victoire et glorifiant leur parcours victorieux depuis le début de cette compétition mondiale.

Si les Lionceaux de l’Atlas ont disputé un match historique mercredi soir face aux Français, ils visent désormais, avec le soutien inconditionnel de leurs supporters, à décrocher le titre mondial pour écrire un nouveau chapitre de l’Histoire glorieuse du football national.

S.L.