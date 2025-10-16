Mondial U20: le Maroc écrit l’histoire

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec leur qualification pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se déroule actuellement au Chili, les Lionceaux de l’Atlas entrent dans l’histoire comme le premier pays arabe à se hisser à ce stade de la compétition depuis 44 ans, date de l’exploit de l’équipe du Qatar lors l’édition de 1981 en Australie.

Cette qualification amplement méritée est le couronnement d’un parcours distingué. L’équipe nationale a terminé la phase de groupe en tête devançant le Mexique, l’Espagne et le Brésil avant de battre la Corée (2-1) en 16es de finale, les États-Unis en quarts de finale et la France aux tirs au but en demi-finale (5-4), ce qui vaut aux poulains de Mohamed Ouahbi le mérite d’être consacrés génération dorée du football marocain.

Cet exploit inédit pour le football national qui illustre le grand développement que connaît le ballon rond marocain, s’inscrit dans la lignée des grands succès engrangés par le football marocain dans les différentes catégories, réaffirmant l’efficiente de la politique de formation des bases notamment après la création de l’Académie Mohammed VI de Football, qui a formé plusieurs talents qui brillent de mille feux et hissent haut les couleurs nationales dans les différentes manifestations sportives mondiales.

La communauté marocaine établie à l’étranger continue, de son côté, de constituer un vivier inépuisable de talents footballistiques grâce à sa forte présence dans différents pays européens, ce qui permet à la Fédération royale marocaine de football de disposer, outre les lauréats de l’Académie Mohammed VI de Football et des joueurs des clubs marocains, d’un large choix de talents formés dans des écoles de football de premier plan notamment en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne ou encore en Italie, mais dont le cœur bat pour le Maroc.

Jouer pour la sélection marocaine dans ses différentes catégories au lieu de défendre les couleurs de leurs pays de résidence est un choix qui vient du cœur, traduisant l’attachement des Marocains du monde à leur identité nationale et aux valeurs de la mère-patrie. L’épopée de la Coupe du monde 2022 au Qatar en a été le témoignage éloquent.

Dimanche soir, Les Lionceaux de l’Atlas auront l’occasion de continuer sur cette lancée avec l’espoir d’offrir au Maroc et au monde arabe le premier titre mondial.

Au fil de l’histoire de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les équipes arabes ont réalisé de belles performances en allant le plus loin possible dans la compétition.

A cet égard, la sélection du Qatar a atteint la finale en 1981 en Australie avant de s’incliner face à son homologue allemande 0-4.

Lors de l’édition 2001, l’Égypte a atteint le stade des demi-finales avant de perdre contre le Ghana (0-2), tandis que la sélection marocaine s’était hissée en 2005 lors de l’édition des Pays-Bas en demi-finale qu’elle avait concédé contre le Nigeria (0-3). L’équipe nationale irakienne avait créé la surprise lors de l’édition de 2013 en Turquie en atteignant le dernier carré, avant de s’incliner difficilement aux tirs au but face à l’Uruguay (6-7).

S.L.