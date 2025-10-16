Sport
Affaire Mohamed Boudrika: nouvelle décision de la Cour d’appel

Rédaction N16 octobre 2025 - 11:30

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, mercredi, de reporter le procès de Mohamed Boudrika, l’ancien président du Raja de Casablanca, au mercredi prochain.

Cette audience intervient après la condamnation de Boudrika en première instance par le tribunal de Aïn Sebaâ à une peine de cinq ans de prison ferme.

Les autorités marocaines avaient procédé à son extradition depuis Francfort, en Allemagne. Une source du gouvernement allemand avait assuré que Mohamed Boudrika avait épuisé tous les recours juridiques pour contester la décision d’extradition.

Pour rappel, le tribunal avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée en faveur de Boudrika.

