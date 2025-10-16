Mohamed Ouahbi: « Notre objectif est de ramener la Coupe du monde au pays »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’objectif des Lionceaux de l’Atlas est de revenir du Chili avec la Coupe du monde, a affirmé le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine U-20, Mohammed Ouahbi.

Dans des déclarations à la presse après la qualification historique du Maroc pour la finale du Mondial, suite à sa victoire contre la France sur tirs au but (5-4) lors de la demi-finale disputée mercredi à Valparaíso, Ouahbi a précisé que les joueurs ont abordé la compétition avec un seul objectif : « apporter de la joie au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi ».

Concernant la finale, le sélectionneur a assuré que l’équipe abordera ce dernier match avec le même état d’esprit, la même confiance et la même humilité, ajoutant que les joueurs bénéficieront d’une courte période de repos avant de reprendre leur préparation.

Revenant sur la demi-finale contre la France, Ouahbi a souligné que le Maroc a adopté un plan de jeu offensif en exerçant un pressing constant sur le porteur du ballon, précisant que cette approche « a porté ses fruits et nous a permis de créer de véritables occasions qui auraient pu clore la rencontre dans le temps réglementaire ».

Il a reconnu que la fatigue ressentie par les joueurs au fil du match a parfois laissé des espaces à l’adversaire, « ce qui a exigé calme et concentration », rappelant qu’un tel scénario est naturel pour une demi-finale.

Le sélectionneur s’est dit pleinement satisfait des performances des Lionceaux de l’Atlas tout au long de la compétition, affirmant que les joueurs et le staff technique se sont fixés, dès le départ, l’objectif de rester en lice jusqu’au dernier jour de la Coupe.

Il a conclu en soulignant que l’équipe nationale forme un groupe homogène, dans lequel chaque joueur a contribué au résultat atteint, saluant particulièrement la prestation du troisième gardien, Abdelhakim El Mesbahi, décisif lors de la séance des tirs au but.

S.L.