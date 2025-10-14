Sport
A la Une
Prison ferme pour le hacker des écrans de la CAN 2025
Le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ à Casablanca a condamné, ce mardi, un jeune homme à un an de prison ferme pour avoir piraté les écrans installés dans la ville pour afficher le compte à rebours de la CAN 2025.
Selon les informations obtenues par Le Site info, le prévenu avait modifié le contenu de ces écrans, qui affichaient initialement le compte à rebours avant le coup d’envoi de la CAN, en y diffusant des insultes et propos injurieux.
Le jeune homme a été poursuivi pour piratage et outrage à des fonctionnaires publics.
R.T.