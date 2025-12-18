CAN 2025 : la commune de Casablanca prend une mesure importante

La commune de Casablanca a pris une mesure interdisant aux camions de grande taille transportant des matériaux de construction de circuler sur les artères principales de la capitale économique.

Cette décision restera en vigueur pendant toute la période de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, dite « CAN », afin de réguler la circulation. Ainsi, l’accès des véhicules chargés de matériaux de construction aux rues principales est interdit du 18 décembre 2025 au 19 janvier 2026.

Selon le même arrêté, les véhicules dont le poids dépasse 3,5 tonnes ne pourront circuler que certains jours des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Les contrevenants s’exposent à des sanctions, pouvant aller jusqu’à la mise en fourrière du véhicule pour une durée de 72 heures.