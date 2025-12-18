Inondations : le cimetière Al Ghofrane sous les eaux à Casablanca

Le cimetière Al Ghofrane, situé dans la ville de Casablanca, s’est transformé en véritables mares d’eau et en fosses à la suite des fortes précipitations qu’a connues la métropole, l’eau ayant envahi l’ensemble du site.

Karim Glaïbi, membre du Conseil de la ville de Casablanca, a lancé un appel urgent pour sauver le cimetière de l’inondation.

« Le cœur serré par la douleur et animé par le souci de préserver la dignité de nos défunts, j’adresse ce message à la maire de Casablanca ainsi qu’au groupement des collectivités territoriales “Al-Taâwoun Al-Ijtimaï”», dit-il.

Il a ajouté que les pluies abondantes enregistrées aujourd’hui dans la ville ne constituent pas de simples averses bénéfiques, mais se sont transformées en une véritable menace pour le cimetière Al Ghofrane. Selon lui, les tombes sont emportées, l’eau submerge les sépultures et la dignité des défunts est mise en péril en raison de la fragilité des infrastructures et de l’absence d’un système efficace de drainage des eaux.

Karim Glaïbi a interpellé les responsables en ces termes : « Ne laissez pas Al Ghofrane s’enliser dans la boue et n’abandonnez pas les familles à l’angoisse de voir les tombes de leurs proches menacées. »

Le membre du Conseil de la ville de Casablanca a enfin appelé à une intervention de terrain urgente afin de sauver les tombes endommagées, à la mobilisation immédiate de moyens pour évacuer les eaux stagnantes et à l’élaboration d’un plan d’urgence visant à protéger le sol contre les risques d’effondrement.