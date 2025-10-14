Maroc–Congo : les Lions de l’Atlas visent un record vieux de 16 ans

Par LeSiteinfo avec MAP

En passe d’écrire une belle histoire sportive nationale, la sélection marocaine vise un record mondial vieux de 16 ans en cas de victoire ce mardi en amical contre « Les Diables rouges » du Congo, écrit L’Equipe.

« S’ils battent le Congo, les Lions de l’Atlas seront les premiers à aligner 16 victoires, une de plus que l’Espagne », souligne le journal français, relevant qu’un tel exploit prouve la valeur de ce groupe, son état d’esprit et le poids de l’entraineur Walid Regragui.

« Ce n’est pas rien de réussir l’exploit. Cela veut dire que ce groupe vit bien, veut faire des choses ensemble et qu’il a faim », indique l’Equipe en citant le sélectionneur national.

L’auteur de l’article note dans ce contexte que c’est la quête du record mondial qui explique la joie des joueurs marocains après le but de Jawad Yamiq, au bout du temps additionnel contre l’équipe bahreïnie.

Le journal français affirme que Regragui n’a pas hésité à rappeler à ses hommes, à l’issue de la première période du match face au Bahreïn, que « l’histoire les attendait même s’il sait que c’est sur la prochaine édition de la CAN que lui et son équipe seront jugés ».

Les Lions de l’Atlas sont en tête de leur groupe avec 21 points engrangés suite à sept victoires consécutives. Ils ont validé leur billet pour le Mondial 2026 dès la 7e journée, après leur large victoire (5-0) contre le Niger, deuxième du groupe.