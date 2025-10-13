Mondial U-20. Mohammed Ouahbi : « Notre objectif est de remporter le titre »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine de football de moins de 20 ans (U20), Mohammed Ouahbi a affirmé, dimanche, que l’objectif principal des « Lionceaux de l’Atlas » est d’atteindre la finale et de remporter la Coupe du Monde U-20.

Dans une déclaration à la presse après la victoire 3-1 de l’équipe nationale face aux États-Unis en quart de finale, Ouahbi a ajouté que les membres de l’équipe nationale sont déterminés à tout mettre en œuvre pour remporter le titre, quel que soit l’adversaire au prochain tour.

Ouahbi a également exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a lancé il y a des années un ambitieux projet de développement du Maroc sur plusieurs fronts, notamment dans le domaine du football, soulignant que les fruits de ce projet national se reflètent aujourd’hui clairement dans les performances des équipes nationales.

Revenant sur le match contre les Etats-Unis, Ouahbi a fait observer que l’équipe nationale n’avait pas appliqué le plan de base convenu pour la première mi-temps. Il a ajouté avoir demandé aux joueurs de garder le calme en seconde mi-temps et de bannir la précipitation, ce qui leur a permis de prendre l’initiative en attaque et de faire preuve d’une grande cohésion en défense lorsque nécessaire.

Concernant la demi-finale, qui se jouera mercredi prochain à Valparaiso, Ouahbi a indiqué que l’équipe nationale va s’y préparer de la même manière que pour les matchs précédents.

Il a expliqué que la secret pour remporter la demi-finale et se qualifier pour la finale consiste à « faire ce que nous savons faire, sans submerger les joueurs avec trop d’idées », soulignant que cette stratégie leur donnera la confiance nécessaire pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Par ailleurs, le sélectionneur national a souligné que la principale motivation ayant conduit aux résultats obtenus jusqu’à présent par l’équipe marocaine dans cette compétition est « le fait que les joueurs se battent pour faire honneur à leur pays », une détermination qui fait la différence sur le terrain, a-t-il conclu.