Mondial U20: revivez la qualification des Lionceaux en quart de finale (VIDEO)

L’équipe du Maroc avait bien entamé le tournoi (groupe C) en dominat l’Espagne (2-0), puis le Brésil (2-1), avant de s’incliner dans un match sans enjeu face au Mexique (0-1). De son côté, la République de Corée avait occupé la 3è place du groupe B, après une défaite face à l’Ukraine (1-2), un nul blanc devant le Paraguay et un succès face au Panama (2-1).

Après avoir aligné une équipe diamétralement remaniée face au Mexique, le coach national Mohamed Ouahbi a opté pour son Onze de départ pour cette rencontre, entamée sans round d’observation de la part des deux protagonistes. Dès la 1ère minute, le capitaine Othmane Maamma a failli ouvrir la marque, profitant d’une erreur de la défense coréenne, mais le portier des Asiatiques réussit miraculeusement à sauver les meubles.

Une contre-attaque rapide menée à la 4è minute par l’attaquant Kim Tae-won a permis aux Coréens de s’offrir leur première occasion nette de scorer ; le portier marocain a été battu mais Ismail Baouf est intervenu sur la ligne pour sauver les cages marocaines. A la 8è minute, les Lionceaux de l’Atlas ont réussi à trouver le chemin des filets, après que Maamma s’est faufilé côté droit et a réussi à tirer, mais la balle est repoussée par la défense. Yassine Gessime, à l’affût, tire et le ballon trouve Yassir Zabiri, qui d’un coup de ciseaux splendide voit sa frappe déviée par Shin Min-Ha qui marque contre son camp.

En dépit de cette ouverture du score, les Coréens n’ont pas osé sortir de l’ornière, mais ont opté pour les contre-attaques, profitant en cela de la rapidité de leurs joueurs, tandis que les Marocains ont multiplié les offensives dans le dessein de doubler la mise, notamment par l’entremise de Maamma et Zabiri.

Le jeu s’est concentré par la suite en milieu de terrain, avec beaucoup de gâchis de part et d’autre jusqu’au coup de sifflet de la première mi-temps. Lors de la deuxième mi-temps, les Coréens sont revenus avec l’envie de renverser la vapeur, mais avaient affaire à une équipe marocaine bien soudée, combative sur toutes les balles et plus déterminée à décrocher le sésame des quarts de finale. Si le début du second acte a été moins dynamique et reluisant que celui de la première mi-temps, avec moins d’occasions des deux côtés, les joueurs marocains sont parvenus à assommer leur adversaire en inscrivant un deuxième but à la 58è minute. Après une excellente action de Maamma côté droit, ce dernier réussit à centrer en direction de Zabiri, qui frappe fort de la tête pour tromper le gardien coréen.

Les Coréens se sont procurés une sérieuse occasion de réduire le score dans les derniers souffles de la rencontre, mais un Yanis Benchaouch au grand jour a réussi à sauver ses cages.

Dans le temps additionnel, les Coréens obtiennent un pénalty qu’ils ont réussi à transformer par Kim Tae-won (90è+6).

En quart de finale, prévu dimanche prochain à Rancagua, l’équipe du Maroc affrontera les Etats Unis, qui ont battu, plus tôt, l’Italie par 3 buts à 0.

L’équipe du Maroc, seule sélection arabe et africaine encore en lice, est désormais à un pas de rééditer son exploit signé en 2005 quand elle s’est qualifiée

S.L