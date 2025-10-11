Masters 1000 de Shanghai: Rinderknech bat Medvedev et rejoint Vacherot en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Arthur Rinderknech (54e) s’est qualifié pour sa première finale en en Masters 1000, après avoir éliminé, samedi à Shanghai, l’ex-N.1 mondial Daniil Medvedev.

Le Français de 30 ans cherchera à remporter le précieux sésame dimanche lors d’un duel improbable contre son cousin monégasque Valentin Vacherot (204e) qui a poursuivi samedi sa percée spectaculaire en battant le Serbe Novak Djokovic (5e).

Vainqueur 4-6, 6-2, 6-4, Rinderknech rejoindra le top 30 pour la première fois de sa carrière dans le prochain classement ATP. Il devient ainsi le premier Français à se hisser en finale d’un Masters 1000 depuis Ugo Humbert, battu à Paris par l’Allemand Alexander Zverev en novembre 2024.

Le dernier sacre d’un joueur français en Masters 1000 remonte à l’été 2014, quand Jo-Wilfried Tsonga a remporté le titre au Canada. Depuis 2015, aucun Français n’a pu atteindre la finale à Shanghai.

Riche en surprises, le Masters 1000 de Shanghai a également vu Vacherot devenir le premier Monégasque à atteindre les quarts de finale, le dernier carré et la finale d’un tournoi du circuit principal. Un exploit qui lui vaudra une place dans le top 60 du prochain classement mondial.