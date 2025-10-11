Mondial U20: ce qu’il faut savoir avant le match Maroc-USA

Les Lionceaux de l’Atlas affronteront les Etats-Unis en quarts de finale de la Coupe du monde U20, dimanche à Rancagua, avec l’espoir de décrocher le billet des demi-finales et égaliser, ainsi, l’exploit du Mondial 2005 aux Pays-Bas.

Les hommes de Mohammed Ouahbi disputeront ce match avec un moral au beau fixe après leur victoire convaincante face à la Corée par 2 buts à 1 et un parcours remarquable depuis le début de ce tournoi.

L’équipe nationale, qui aspire à poursuivre ses bonnes performances et à atteindre les demi-finales pour la deuxième fois de son histoire, est la seule sélection arabe et africaine encore en lice après l’élimination de l’Egypte et de l’Arabie saoudite dès la phase de poules, puis du Nigeria et de l’Afrique du Sud aux huitièmes de finale.

Le match contre les États-Unis constitue un sérieux test pour les Lionceaux de l’Atlas face à une équipe qui a également montré un grand potentiel, avec une victoire écrasante contre la Nouvelle-Calédonie (9-1), et un succès face à la France (3-0), avant de trébucher contre l’Afrique du Sud (1-2), pour revenir en force en quarts de finale avec une qualification méritée aux dépens de l’Italie (3-0).

L’équipe nationale des Etats-Unis, sous la houlette du sélectionneur Marko Mitrovic, est composée d’un groupe de joueurs talentueux qui évoluent dans des clubs américains et européens, ce qui en fait l’une des équipes les plus stables techniquement.

Elle a également accumulé une grande expérience dans les compétitions de cette catégorie, après avoir participé aux cinq dernières Coupes du monde consécutives, atteignant les quarts de finale en 2015, 2017, 2019 et 2023, et en sortant en phase de groupes lors de l’édition 2013.

Commentant cette rencontre, le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a affirmé dans des déclarations à la presse après la victoire contre la Corée que le match contre les États-Unis « sera difficile face à une équipe solide et organisée », soulignant que « l’objectif du groupe est de poursuivre son parcours avec la même détermination. Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans ce tournoi ».

Ouahbi devrait conserver le onze de départ des huitièmes de finale, avec quelques changements mineurs à certains postes afin d’équilibrer les trois lignes et d’améliorer l’efficacité offensive, ce qui permettra à l’équipe du Maroc d’aborder le match avec souplesse et d’éviter les surprises de son adversaire.

Le match entre le Maroc et les Etats-Unis est prévu dimanche à partir de 21h00 (GMT+1) au stade El Teniente de Rancagua.

