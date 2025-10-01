Sport

Tennis: Gaël Monfils annonce la date de sa retraite

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 octobre 2025 - 17:50
Par LeSiteinfo avec MAP

Le tennisman français Gaël Monfils a annoncé mercredi son intention de prendre sa retraite à la fin de la saison 2026.

« Bien que ce sport soit de la plus grande importance pour moi, c’est avec la plus grande sérénité que je prends la décision de me retirer à l’issue de la saison 2026 « , écrit le joueur de 39 ans dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Dans ce message, Gaël Monfils affirme qu’après avoir fêté ses 39 ans, il y a tout juste un mois, l’année qui vient sera sa «dernière» en tant que joueur professionnel.

Monfils avait fait ses débuts sur le circuit professionnel de tennis ATP en 2004. Il a conquis depuis 13 titres en simple, atteint trois fois la finale en Masters 1000 (Paris 2009 et 2010, Monte-Carlo 2016) et s’est hissé au 6e rang mondial en 2016. Il a également joué deux demi-finales en Grand Chelem (Roland-Garros 2008 et US Open 2016).

