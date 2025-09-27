Sport
ATP 500 de Tokyo: Alcaraz qualifié en quarts
Par LeSiteinfo avec MAP
Le N.1 mondial Carlos Alcaraz a facilement battu Zizou Bergs (45e) 6-4, 6-3, samedi pour se qualifier en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo.
Après une blessure contractée au premier tour contre l’Argentin Sebastian Baez (41e, écarté 6-4, 6-2), Alcaraz a répondu présent et n’a pas semblé gêné pour gagner de nouveau en deux sets secs.
Le Murcien de 22 ans aux six titres en Grand Chelem a toutefois eu besoin d’un temps d’observation pour entrer dans le match, cédant en premier son service.
Alcaraz affrontera en quarts l’Américain Brandon Nakashima (33e), qui a battu le Hongrois Marton Fucsovics (58e) 7-5, 6-3.
S.L