Tennis : le Maroc fixé sur son prochain adversaire en Coupe Davis

L’équipe nationale marocaine de tennis connaît désormais son prochain défi en Coupe Davis. Les Lions de l’Atlas affronteront la Colombie les 30 et 31 janvier ainsi que le 1er février 2026. Ce duel, comptant pour les play-offs du Groupe Mondial I, promet une belle opposition entre deux sélections ambitieuses, chacune déterminée à décrocher sa place parmi l’élite.

Galán, un ex-top 100 mondial au rendez-vous

La Colombie est une équipe de tennis redoutable pour le Maroc. Elle compte dans ses rangs Daniel Elahi Galán (29 ans), numéro 1 colombien et ancien 56e mondial, reconnu pour ses performances solides sur terre battue. Le numéro 2 colombien est Nicolás Mejía (25 ans, actuel 201e mondial), un joueur en progression constante.

Cette rencontre très attendue se déroulera à Casablanca, dans un club qui reste à définir.