VIDEO. Amical : Jawad El Yamiq délivre le Maroc face au Bahreïn (1-0)

L’équipe nationale marocaine s’est imposée par un but à zéro face à son homologue bahreïnie, ce jeudi, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

La rencontre a été marquée par une prestation décevante des Lions de l’Atlas, incapables de percer la défense solide du Bahreïn, bien organisée et renforcée par le repli constant des milieux et des attaquants pour former un bloc compact.

En seconde période, le sélectionneur national, Walid Regragui, a procédé à plusieurs changements afin de dynamiser le secteur offensif, mais la défense bahreïnie est restée intraitable.

Alors que la fin du match approchait et que Regragui laissait transparaître son agacement face à l’inefficacité de ses joueurs, le défenseur Jawad El Yamiq est finalement parvenu à inscrire l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel.