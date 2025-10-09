WAC: Walid Sebbar prêt pour le derby face au Raja ?

Walid Sebbar a entamé la dernière phase du programme de rééducation élaboré par le staff médical du Wydad de Casablanca.

Le joueur a commencé les entraînements individuels et devrait rejoindre le groupe dans les prochains jours, en vue de préparer le derby contre son ancien club, le Raja de Casablanca, comptant pour la 5ᵉ journée de la Botola.

Sa participation reste toutefois incertaine pour le match face à Asante Kotoko, prévu le dimanche 19 octobre à Kumasi, en marge de l’aller des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Pour rappel, Sebbar avait offert la victoire au Wydad face KACM lors de la première journée de la Botola, avant de se blesser et de manquer les rencontres suivantes contre Ittihad Yacoub Al Mansour, le RCAZ et le CODM.

N.M.