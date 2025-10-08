Maroc–Bahreïn : la victoire pour entrer dans l’histoire

L’équipe nationale marocaine cherchera à décrocher sa quinzième victoire consécutive, ce jeudi soir, face à son homologue bahreïni, lors d’un match amical qui se jouera au stade Moulay Abdellah de Rabat.

Les Lions de l’Atlas visent à égaler le record mondial du plus grand nombre de victoires consécutives, détenu par l’Allemagne et l’Espagne (15 succès). En cas de victoire contre Bahreïn, puis contre le Congo mardi prochain, lors de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026, le Maroc pourrait dépasser ce record historique.

Le sélectionneur national Walid Regragui avait d’ailleurs déclaré jeudi dernier, lors de la conférence de presse suivant l’annonce de la liste des joueurs convoqués, qu’il souhaitait remporter les deux prochaines rencontres, malgré le caractère amical de la première et formel de la seconde, affirmant sa volonté de battre le record détenu par l’Espagne et l’Allemagne.

Le Maroc a enchaîné 14 victoires consécutives depuis le 7 juin 2024, date de son succès face à la Zambie (2-1) à Rabat, en éliminatoires de la Coupe du monde. Quelques jours plus tard, les Lions ont écrasé le Congo (6-0), avant de battre successivement le Gabon (4-1), le Lesotho (1-0), puis la République centrafricaine à deux reprises à Oujda (5-0 et 4-0).

Les hommes de Regragui se sont ensuite imposés à l’extérieur contre le Gabon (5-1) et ont dominé le Lesotho (7-0). En mars dernier, ils ont battu le Niger (2-1) et la Tanzanie (2-0) au stade d’honneur d’Oujda, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.

En juin, le Maroc a remporté deux matchs amicaux : face à la Tunisie (2-0) et au Bénin (1-0) à Fès, avant de s’imposer en septembre contre le Niger (5-0) et la Zambie (2-0).