Vers un retour d’Achraf Dari ? Une source du WAC répond

Plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières heures selon lesquelles le Wydad de Casablanca souhaiterait récupérer Achraf Dari, son ancien joueur, qui évolue actuellement dans les rangs d’Al Ahly.

Selon des informations relayées par la presse, le WAC aurait même proposé trois millions de dirhams au club égyptien pour s’attacher les services du défenseur.

A ce propos, une source au sein du Wydad a assuré à Le Site info que le club n’a aucune intention de recruter Dari.

«Le club est satisfait de ses options actuelles en défense », a-t-elle souligné, précisant que les rumeurs qui circulent actuellement sont infondées et qu’aucune démarche n’a été entreprise en vue du prochain mercato hivernal.

A noter qu’Achraf Dari traverse une période compliquée avec Al Ahly. Le joueur enchaîne les blessures qui l’éloignent des terrains, ce qui a conduit les dirigeants du club à envisager son départ.

N.M.