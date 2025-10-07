Ashanti-Wydad: on connaît la date du match aller (Coupe de la CAF)

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé les dates des matchs aller des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF, qui se joueront entre le vendredi 17 et le dimanche 19 octobre courant.

Le Wydad de Casablanca se déplacera au Ghana pour affronter Ashanti Kotoko, le dimanche 19 octobre, au stade Baba Yara de Kumasi, à 16 heures (heure marocaine).

Le WAC s’envolera pour Kumasi en milieu de semaine prochaine afin de s’adapter aux conditions climatiques.

A noter qu’Ashanti Kotoko s’est qualifié pour ce tour après avoir éliminé Kwara United du Nigeria au tour préliminaire (4-3, 1-0), tandis que le Wydad a été exempté de cette phase.

La date du match retour, prévu au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, n’a pas encore été fixée, mais il se jouera entre le 24 et le 26 octobre courant.

N.M.