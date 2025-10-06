Le plan de l’entraîneur du Raja pour vaincre le Wydad

Davids Fadlu souhaite bien préparer le Raja de Casablanca pour le derby face au Wydad, en marge de la 5e journée de la Botola.

Selon une source de Le Site Info, l’entraîneur sud-africain a demandé aux dirigeants d’organiser un match amical contre un adversaire de haut niveau, afin d’évaluer le groupe avant cette rencontre tant attendue.

Fadlu souhaite que cette rencontre amicale soit difficile et ne s’inquiètera pas en cas de défaite, estimant que l’échec permettra aux joueurs d’apprendre de leurs erreurs et de corriger leurs lacunes avant le derby.

Cette rencontre test devrait avoir lieu durant la prochaine trêve internationale, dans le but de renforcer la préparation physique et tactique de l’équipe, malgré l’absence de certains cadres convoqués en sélection nationale, que ce soit avec les A ou les Locaux.

