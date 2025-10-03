Sport

Botola: belle victoire du Wydad face au CODM

Rédaction N3 octobre 2025 - 20:02

Le Wydad de Casablanca s’est imposé sur la pelouse du COD Meknes par 3 buts à 1, vendredi en match de la 4e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Joseph Bakasu Banka (5e), Chritopher Lorch (35e) et Hamza Hannouri (80e) ont inscrit les buts des Rouges, alors que Adnane Berdad (38e) a marqué pour les locaux.

Grâce à cette victoire, le WAC s’empare provisoirement de la place de leader (10 pts), alors que le CODM est cinquième au classement (5 pts).

S.L.


