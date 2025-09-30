Maroc

Manifestations Gen Z: le message fort de Nayef Aguerd (PHOTO)

Rédaction N30 septembre 2025 - 20:10

Nayef Aguerd a publié un message sur son compte Instagram pour exprimer sa solidarité avec les jeunes qui manifestent actuellement pour réclamer une réforme des secteurs de l’Education et de la Santé.

« Comme tous les Marocains, je suis de près les revendications des jeunes. Ces revendications sont la base de toute nation forte. Elles sont tout à fait légitimes et reflètent leur véritable amour pour leur pays et leur désir de voir notre nation progresser et prospérer», a écrit le défenseur marocain de l’OM.

Nayef Aguerd a également souligné que tout cela devait se faire avec respect, loin de toute violence, précisant que les voix des jeunes méritent d’être entendues. « Allah, Al Watan, Al Malik », a conclu le joueur.

Le Lion de l’Atlas rejoint ainsi plusieurs joueurs de la sélection nationale qui ont exprimé leur soutien aux jeunes manifestants, à l’instar de Azeddine Ounahi, Yassine Bounou ou encore Mohamed Chibi.

N.M.


