Assemblée Générale Extraordinaire : l’ASC Basketball dévoile ses ambitions 2030

L’Alliance Sportive Casablanca, section Basketball, a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire au siège du club, dans le quartier Derb Ghallaf.

L’ensemble des membres du bureau directeur, présidé par Amine Guerss, ainsi que plusieurs responsables administratifs, ont répondu présents à ce rendez-vous majeur de la vie du club. L’occasion de dresser un bilan riche en accomplissements et de partager les ambitions pour la nouvelle saison.

En quelques années seulement, l’ASC Basketball s’est imposée comme une référence incontournable du basketball marocain. Son palmarès parle de lui-même : titres de champion du Maroc en première division nationale, féminine et masculine, accession historique en division Excellence, et performances notables des équipes de jeunes (U12 à U19) sur les scènes nationale et internationale, notamment lors des tournois d’Oeiras (Portugal) et Next Star (Pays-Bas). Ces succès sont le fruit d’une organisation structurée et d’une vision moderne du sport.

Aujourd’hui, le club encadre plus de 300 jeunes à travers dix sites d’entraînement répartis sur Casablanca et sa région, avec une équipe technique composée d’une dizaine de coachs certifiés. Plus de 60 % des effectifs sont féminins, témoignant de l’engagement constant de l’ASC en faveur de l’inclusion et de la promotion du sport féminin.

Mais l’Alliance Sportive Casablanca ne brille pas uniquement sur le plan sportif. Elle incarne également un modèle d’innovation et de responsabilité sociale dans la gestion du sport au Maroc.



Pionnière, elle est le premier club de basketball du Royaume à avoir mis en place un programme de Sport-Études en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport, ainsi qu’avec l’Académie Casa-Anfa. Ce programme, qui compte aujourd’hui plus de 120 élèves issus de trois établissements, permet aux jeunes de concilier excellence académique et ambition sportive.

Dans la même dynamique, le club s’est engagé aux côtés de l’INDH et de l’ANAPEC dans un programme d’insertion professionnelle à travers les métiers du sport. L’objectif : former une nouvelle génération de coachs, de gestionnaires et de communicants capables de contribuer à la dynamique sportive nationale, à la veille des grands rendez-vous internationaux que le Maroc s’apprête à accueillir.

L’année 2025 a également marqué une étape historique avec l’organisation du 3×3 Morocco Tour – FIBA Quest, un événement d’envergure internationale orchestré par l’ASC Basketball. Pour la première fois, le Maroc a intégré le prestigieux circuit mondial FIBA 3×3 Quest.

Le tournoi, organisé à Tanger, Agadir, Salé et Casablanca, a réuni neuf nations, 114 équipes et plus de 500 athlètes, attirant plus de 10 000 spectateurs et générant plus de 800 000 vues sur les réseaux sociaux. Un véritable succès populaire et médiatique, symbole de la montée en puissance du basketball marocain.

De belles ambitions pour 2030

Fort de ces réalisations, l’ASC Basketball affiche des ambitions claires à l’horizon 2030 : remporter le championnat d’Excellence, créer le premier centre de formation dédié au basketball au Maroc, renforcer son maillage territorial avec plus de dix centres d’entraînement et cinq cents licenciés, et, à plus long terme, devenir la première franchise marocaine intégrée à la NBA Africa ou à la Basketball Africa League (BAL).

Portée par un modèle de gouvernance fondé sur l’innovation, la digitalisation et l’entrepreneuriat, l’Alliance Sportive Casablanca incarne une nouvelle manière de penser la performance sportive — inclusive, durable et tournée vers l’avenir.

Cette Assemblée Générale Extraordinaire en a été la parfaite illustration : celle d’un club qui ne se contente pas de gagner des matchs, mais qui bâtit, saison après saison, une véritable institution au service de la jeunesse et du basketball marocain.