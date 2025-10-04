Wydad : une deuxième victoire de suite, mais Benhachem reste prudent

Mohamed Amine Benhachem, entraîneur du Wydad de Casablanca, a affirmé que son équipe a su bien gérer son match face au Club de Meknès, conclu par une victoire des Rouges sur le score de trois buts à un, dans le cadre de la 4e journée du championnat professionnel.

Benhachem a expliqué que le Wydad avait exercé, dès la première mi-temps, un pressing haut sur les joueurs du Club de Meknès, les obligeant ainsi à changer leur style de jeu.

Il a souligné que marquer trois buts contre cette équipe sur son propre terrain n’était pas une tâche aisée, d’autant plus que sa défense n’avait encaissé aucun but lors des trois premières journées. Il a ajouté que le Club de Meknès reste une formation capable de marquer à tout moment.

L’entraîneur du Wydad a également salué la grande détermination de ses joueurs à décrocher une deuxième victoire consécutive, notant que le troisième but inscrit par Hamza El Hanouri avait apporté une véritable sérénité à l’équipe, qui a ensuite su gérer le temps restant.

Et de conclure : « Malgré ce deuxième succès de rang sur le score de 3-1, nous ne sommes pas encore au niveau de préparation que nous visons. Il nous faut encore davantage de travail pour atteindre une meilleure cohésion et améliorer le rendement global de l’équipe. »