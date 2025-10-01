Manifestations au Maroc : 263 blessés parmi les forces de l’ordre et plus de 400 gardes à vue

Le mardi 30 septembre 2025, dans plusieurs régions du Royaume, les forces de l’ordre ont lancé une série d’opérations et d’interventions régulières visant à maintenir la sécurité et l’ordre public.

Ces opérations ont été menées de manière à encadrer les manifestations de façon à protéger l’ordre public, tout en veillant à ne pas mettre en danger la sécurité des citoyens, et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits et libertés individuelles et collectives.

Cependant, certaines de ces manifestations ont connu une escalade dangereuse portant atteinte à l’ordre public. Elles se sont transformées en attroupements violents au cours desquels certains individus ont utilisé des armes blanches, des cocktails Molotov et des jets de pierres, provoquant, jusqu’à la nuit dernière, 263 blessés parmi les forces de l’ordre et 23 autres personnes, dont une nécessitant un suivi médical à Oujda. De plus, 142 véhicules des forces de l’ordre et 20 véhicules privés ont été endommagés ou incendiés.

Des manifestants ont également pris d’assaut plusieurs administrations, agences bancaires et commerces, commettant des actes de pillage et de vandalisme à Aït Aamira (province d’Ashtouka-Aït Baha), Inzegan-Aït Melloul, Agadir-Ida Outanane, Tiznit et Oujda. À Oujda, certains manifestants ont même intercepté une ambulance de la protection civile, l’empêchant de porter secours aux blessés.

Détail des incidents :

Inzegan-Aït Melloul : 69 agents blessés, 3 véhicules des forces de l’ordre endommagés, 4 véhicules privés, 3 agences bancaires, 1 agence d’assurance, une pharmacie et plusieurs commerces.

Oujda-Anjad : 51 agents blessés, 40 véhicules endommagés, 2 commerces.

Skhirat-Temara : 44 agents blessés, 47 véhicules des forces de l’ordre endommagés, 13 véhicules privés.

Beni Mellal : 28 agents blessés, 7 véhicules des forces de l’ordre endommagés.

Errachidia : 13 agents blessés, 8 véhicules endommagés.

Berkane : 10 agents blessés, 12 véhicules des forces de l’ordre endommagés.

Tiznit : 8 agents blessés, 1 véhicule privé endommagé.

Kénitra : 8 agents blessés.

Ashtouka-Aït Baha : 5 agents blessés, 12 véhicules des forces de l’ordre et véhicules privés endommagés.

Rabat : 5 agents blessés.

Guelmim : 5 agents blessés, 1 véhicule endommagé.

Nador : 4 agents blessés, 10 véhicules des forces de l’ordre endommagés.

Khenifra : 4 agents blessés.

Meknès : 4 agents blessés, 1 véhicule des forces de l’ordre endommagé.

Ouarzazate : 2 agents blessés.

Casablanca : 2 agents blessés, 1 véhicule privé endommagé.

Taroudant : 1 agent blessé, 1 véhicule endommagé.

Les autorités ont appliqué la loi pour les personnes ayant enfreint les mesures de sécurité. Certaines ont été soumises à des vérifications d’identité sous la supervision du parquet et relâchées après accomplissement de la procédure légale. Par ailleurs, 409 personnes ont été placées en garde à vue sur instructions du parquet compétent.

Ces rassemblements ont été organisés en dehors du cadre légal, en réponse à des appels anonymes diffusés sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre sont intervenues pour les disperser, tout en respectant strictement les lois et les règles professionnelles qui régissent leur action.

Le ministère de l’Intérieur tient à rappeler au public que les autorités restent pleinement engagées à assurer la sécurité et l’ordre public, tout en garantissant l’exercice des droits et libertés, y compris la liberté de manifestation pacifique dans le cadre légal. Les forces de l’ordre continueront de protéger la sécurité et l’ordre public avec retenue, discipline et professionnalisme, tout en appliquant strictement la loi à toute personne commettant des actes répréhensibles, sous la supervision du parquet compétent.