Wydad : Benhachem opte pour la rotation en défense

L’entraîneur du Wydad de Casablanca, Mohamed Amine Benhachem, a décidé de mettre en place une nouvelle approche concernant la défense de l’équipe, dans un contexte marqué par une forte concurrence pour les postes disponibles.

Selon une source citée par Le Site Info, Benhachem a opté pour un système de rotation afin de donner leur chance à tous les défenseurs avant de se fixer sur la paire la plus performante et la mieux adaptée à son onze de départ.

L’entraîneur souhaite ainsi évaluer plusieurs joueurs, notamment le trio Bart, Ferreira et Abou El Fath, en testant une charnière différente à chaque match.

À noter que le Wydad s’apprête à affronter les Ghanéens d’Ashanti Kotoko après la trêve internationale, dans le cadre du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, avant de croiser le Raja lors de la cinquième journée du championnat.