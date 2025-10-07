Mondial U20: Maroc-Corée, Japon-France… Le calendrier des huitièmes

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde U20, organisée au Chili jusqu’au 19 octobre, débutent ce mardi avec des confrontations au parfum d’incertitude, où chaque équipe tentera de décrocher son billet pour les quarts de finale.

Ce tour promet des duels intenses entre différents styles de jeu. La première affiche mettra aux prises l’Ukraine et l’Espagne au stade Elías Figueroa Brander de Valparaíso, dans un match qui s’annonce palpitant entre deux formations réputées pour leur jeu collectif et leur rigueur tactique.

La compétition se poursuivra mercredi avec des rencontres très attendues, notamment celle opposant le pays hôte, le Chili, au Mexique, ainsi que les chocs entre l’Argentine et le Nigeria, et entre la Colombie et l’Afrique du Sud.

Jeudi, les amateurs de football auront droit à trois nouvelles affiches prometteuses : Paraguay–Norvège, Japon–France et États-Unis–Italie, un duel tactique qui s’annonce particulièrement relevé.

La série des huitièmes de finale se clôturera par une confrontation alléchante entre le Maroc et la Corée au stade El Teniente de Rancagua. Les Lionceaux de l’Atlas, auteurs d’une phase de groupes brillante, viseront à confirmer leur dynamique et à poursuivre leur parcours face à un adversaire coriace, qualifié parmi les meilleurs troisièmes.

La diversité géographique des équipes encore en lice, issues d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques, illustre pleinement le caractère mondial de la compétition. Cette phase à élimination directe promet donc un spectacle de haut niveau, mêlant intensité, suspense et émotions avant l’entrée dans le dernier carré.

Voici le programme des huitièmes de finale du Mondial des moins de 20 ans de football (heure en GMT+1):

Mardi 7 octobre

20h30: Ukraine-Espagne (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso)

Mercredi 8 octobre

00h00: Chili-Mexique (Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso)

20h30: Argentine-Nigeria (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago)

20h30: Colombie-Afrique du Sud (Estadio Fiscal, Talca)

Jeudi 9 octobre

20h30: États-Unis-Italie (Estadio El Teniente, Rancagua)

00H00: Paraguay-Norvège (Estadio Fiscal, Talca)

00h00: Japon-France (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago)

Vendredi 10 octobre

00h00: Maroc-Corée (Estadio El Teniente, Rancagua).

S.L.