Le message d’Abdelilah Benkirane à la « Génération Z » (VIDEO)

Ce mercredi matin, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), a lancé un appel direct aux responsables de la « génération Z », les invitant à faire preuve de retenue et à mettre fin aux manifestations qui se déroulent dans plusieurs villes marocaines depuis samedi dernier. Il a fait cet appel via un communiqué officiel clair, avertissant que ces mouvements risquent de dégénérer en troubles à l’ordre public mettant en danger la stabilité du pays.

Dans une vidéo publiée sur la page officielle du PJD sur Facebook, Benkirane a souligné que, depuis le début des protestations, son parti a adopté une position claire, exprimant sa compréhension des revendications des jeunes et reconnaissant leur légitimité. Il a cependant insisté sur la nécessité pour les manifestants de respecter des limites raisonnables et légales, tout en appelant les autorités à gérer la situation avec sagesse et équilibre.

Benkirane a ajouté qu’au bout de quatre jours de manifestations, on constate un « développement inquiétant », des affrontements violents entre certains manifestants et les forces de l’ordre, des jets de pierres contre ces dernières, ainsi que des actes de vandalisme sur des biens publics et privés, des incendies de véhicules de police et même des cas de piétons renversés.

Il a insisté sur le fait que cette évolution sort les manifestations de leur cadre naturel de protestation sociale pour les transformer en « troubles à l’ordre public », dont l’évolution est incontrôlable et imprévisible, soulignant que les pertes enregistrées à ce jour sont importantes.

« Je sais que vos revendications sont légitimes, et nous, nous n’avons jamais cessé de nous opposer à ce gouvernement, mais la situation ne concerne plus uniquement le gouvernement », a déclaré Benkirane. « Nous sommes face à des affrontements dangereux et à des agressions que vous ne pouvez pas maîtriser. Le message est passé, continuer pourrait avoir des conséquences désastreuses. »

L’ancien chef du gouvernement a expliqué que l’expérience régionale et internationale montre que les troubles à l’ordre public ont rarement de bonnes conséquences, ce qui impose, selon lui, aux leaders de la « génération Z » de privilégier l’intérêt national et la retenue, et de publier des directives claires et officielles pour mettre fin définitivement aux manifestations.

Benkirane a conclu : « La logique politique exige un arrêt immédiat, car le citoyen est le plus grand perdant. La grande majorité des manifestants sont des jeunes en pleine fleur de l’âge, entre 15 et 25 ans. Il ne faut pas les exposer à des affrontements qui ne servent à rien d’autre qu’à accroître leur souffrance et compromettre leur avenir».