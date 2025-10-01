Fermeture temporaire sur l’autoroute Casablanca : voici les itinéraires alternatifs

Dans le cadre des travaux de réaménagement du nœud de Sidi Maarouf, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca des perturbations suivantes.

De 23h du 01/10/2025 à 05h du 02/10/2025 : la circulation sera suspendue au niveau de la boucle du nœud de Sidi Maarouf qui mène les usagers en provenance de Rabat vers Marrakech et Aéroport Mohammed V ;

Du mercredi 01/10/2025 jusqu’au mercredi 08/10/2025 : la circulation sera suspendue au niveau de la boucle qui mène les usagers en provenance d’El Jadida vers Casablanca;

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit :

Pour les usagers en provenance d’El Jadida et à destination de Casablanca

Quitter l’autoroute El Jadida-Casablanca via la pénétrante d’Azbane ;

ou Quitter l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart).

Pour les usagers en provenance de Rabat vers Marrakech ou l’Aéroport Mohammed V

Quitter l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart) et emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre à nouveau l’autoroute Casablanca – Berrechid au niveau de l’échangeur de la Ville Verte.

ADM procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.