Raja Casablanca : Fadlu Davids présenté aux joueurs par Jawad Ziyat

Le Sud-Africain Fadlu Davids, nouvel entraîneur du Raja de Casablanca, dirigera la séance d’entraînement des Verts ce mardi soir, quelques heures seulement après son arrivée dans la métropole.

Le président du Raja, Jaouad Ziyat, s’apprête à présenter le technicien sud-africain aux joueurs avant le début de la séance. Davids connaît déjà une partie de l’effectif, puisqu’il avait travaillé avec plusieurs joueurs actuels du club lors de l’avant-dernière saison, lorsqu’il occupait le poste d’adjoint de Josef Zinnbauer.

Parmi les joueurs figurent Saber Bougrine, Adam Naffati, Mohamed Boulaksout, Youssef Belaamri et Abdellah Khafifi. Les adjoints de Fadlu ont tous collaboré à ses côtés la saison dernière au sein du club tanzanien du Simba SC.

Le premier test de Fadlu Davids avec le Raja aura lieu dimanche prochain. Les Verts se déplaceront sur la pelouse du Difaâ El Hassani El Jadidi, à l’occasion de la 3e journée du championnat national.