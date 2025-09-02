Casablanca : retour sur la première étape africaine du circuit FIBA 3×3 Quest (VIDEO)

La ville de Casablanca a accueilli, du 28 au 31 août dernier, la première édition du 3×3 Morocco Tour 2025, organisée au Morocco Mall sous l’égide de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA).

Cet événement constitue la première étape africaine de la série FIBA 3×3 Quest, qualificative pour le FIBA 3×3 World Tour, dont la finale est prévue en octobre prochain à Macao, en Chine.

La FIBA a choisi l’Association Sportive Casablancais (ASC) comme partenaire de ce projet continental, en reconnaissance de son expérience dans l’encadrement des jeunes et le développement du basketball de formation. À travers cette manifestation, l’ASC ambitionne de consolider la place du Maroc sur la carte sportive mondiale et de promouvoir le basketball 3×3 urbain en tant qu’outil d’intégration sociale et de développement sportif.

Cette première édition a réuni des équipes qualifiées lors des phases régionales organisées à Rabat, Tanger et Agadir, ainsi que huit formations internationales venues du Togo, du Bénin, de la Serbie, de la Chine, de la Lituanie, de la France, du Brésil, de la Suisse, de la Belgique et de Bahreïn. Pendant quatre jours, le Morocco Mall s’est transformé en un véritable espace sportif et festif, alliant compétitions et animations interactives pour offrir au public une expérience inédite.